У більш загальному плані, чоловіки, які відмовляються йти в армію, бояться бути погано екіпірованими, недостатньо навченими або погано підготовленими.

З українського боку тиск щодо набору новобранців до армії сильний і почалися справжні перегони з часом з ризиком посилення російських військ.

Як зазначає видання Le Monde, навесні було ухвалено низку законів, спрямованих на покращення мобілізації, що були дуже болючими для українського суспільства. Зокрема, зниження встановленого законом віку для мобілізації з 27 до 25 років. Чоловіки, яких раніше вважали "обмежено придатними" до служби, також мали повторно з'явитися на медичні комісії. У травні парламент також ухвалив закон, що дає призовникам віком від 18 до 60 років 60 днів на реєстрацію своїх військових документів для спрощення процедур.

Відсутність пункту про демобілізацію військовослужбовців - неможливу, за даними Генерального штабу, через брак солдатів на передовій - є однією з причин, яку часто висувають ті, хто відмовляється йти до війська, повідомляється в опитуванні, опублікованому наприкінці липня українським дослідницьким центром Public Interest Journalism Lab.

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Ще одна проблема, виявлена під час дослідження, проведеного за участю міжнародних експертів на основі інтерв'ю з цивільними особами та військовослужбовцями, полягає у відчутті несправедливості в тому, як проводиться мобілізація. Українці вважають, що існує "нерівність між заможними та незаможними", між тими, хто може собі дозволити фінансово, за допомогою "зв'язків і хабарів", уникнути мобілізації, та іншими, хто не має вибору.

У більш загальному плані, чоловіки, які відмовляються йти до війська, бояться бути погано екіпірованими, недостатньо навченими або погано підготовленими, або вони бояться померти чи залежати від командира, який не рахує втрат.

"З кінця 2023 року загострилися проблеми з реалізацією мобілізаційних планів, а військові частини, що б'ються на фронті, потребують регулярного поповнення для відновлення повної боєздатності. Ще однією проблемою є "старіння" особового складу. Середній вік українських солдатів становить близько 35-40 років, що викликає побоювання щодо їхньої ефективності у важких умовах бою. Ба більше, зафіксовано істотне зниження кількості добровольців, які бажають приєднатися до Збройних сил України з патріотичних спонукань", - йдеться у звіті про мобілізацію в Україні, опублікованому Центром східних досліджень, польським аналітичним центром.

Зазначається, що різні бригади мають певний ступінь автономії в наборі і використовують плакатні кампанії для залучення добровольців. Найпрестижніші - іншими словами, найбільш підготовлені та найкраще оснащені - безсумнівно, все ще здатні набирати. Філіп Гро, дослідник Фонду стратегічних досліджень, зазначив:

"Але інші, більш "класичні", відчувають більше труднощів. Багато скоротилися до тисячі осіб порівняно з 4000-5000 на початку війни. Батальйони вирушають туди і сюди в міру необхідності. Бригадам також доводиться мати справу з солдатами, відправленими на фронт лише після кількох тижнів навчання".

Там нагадують, що, щоб зупинити потік російських військ на сході країни, Україна планує мобілізувати 160 000 додаткових солдатів у найближчі місяці.

Мобілізація в Україні

Якщо людина, яка підписала контракт на військову службу, менше ніж 10 років тому проходила строкову службу або брала участь в АТО/ООС, то вона напряму вирушає до частини, яку собі обрала. Про це сказала начальниця групи комунікацій Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олена Кузіна.

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