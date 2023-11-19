У Луганській ОВА зазначили, що окупанти все менше дають колаборнатам обіцянок та гарантій безпеки.

Російські окупанти скорочують евакуацію населення на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Кількість місць обмежена, навіть колаборанти не можуть "евакуюватися".

"Окупаційна влада Сєвєродонецька та інших окупованих населених пунктів по команді зверху оновлюють евакуаційні списки для колаборантів. Кількість місць в них постійно змінюється, тому кожен раз, щоб туди потрапити, потрібно доводити вірність ідеалам так званої "ЛНР", - йдеться у повідомленні Луганської ОВА у Facebook.

Зазначається, що останній евакуаційний список окупантів виявився найкоротшим за весь час – до нього не увійшли навіть "керівники" комунальних закладів міста. Російська влада все менше дає колаборнатам обіцянок і гарантій безпеки.

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Ситуація в Луганській області - останні новини

Станом на вечір 18 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Крім того, від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них: Макіївка, Невське Луганської області.

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