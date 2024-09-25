Федоренко зауважує, що саме кадирівці мають "повноту влади щодо покарання, примусу і навіть винесення смертельних вироків на полі бою".

На один з відтинків фронту російські окупанти завели підрозділи "Ахмат", які з’являються переважно там, де потрібно навести лад в російських окупаційних військах. Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади.

На запитання щодо ситуації на Харківському напрямку, в районі Липці-Глибоке, він зауважив, що на відтинку Глибокого противник продовжує здійснювати ударно-штурмові дії.

"Інтенсивність тримає на середньому рівні. І так чи інакше намагається накопичувати додаткові сили та засоби для проведення ударно-штурмових дій", - повідомив командир.

Відео дня

Крім того, він зазначив, що паралельно ворог завів на цей відтинок підрозділи "Ахмат". "Це свідчить про те, що за рахунок діяльності Сил оборони противник був певним чином деморалізований. Бо підрозділи "Ахмат" з’являються переважно там, де потрібно навести лад в російсько-окупаційних військах. Як в регулярних, так і в приватних військових компаніях типу "Шторм-Z", - сказав Федоренко.

Він пояснив, що "саме кадирівці мають повну повноту влади щодо покарання, примусу і навіть винесення смертельних вироків на полі бою".

"Це впливає на російських окупантів таким чином, що після отримання несуттєвого поранення, наприклад, поранення ноги, з яким вони могли б повернутися, їм надали б допомогу, і далі продовжити існувати…, противник обирає пустити собі кулю в голову і на цьому завершити своє життя. Бояться своїх же. Так Росія воювала завжди. Так продовжує воювати нині", - зауважив військовослужбовець.

Так, підсумував він, "на поточний момент у Сил оборони в руках знаходиться ініціатива повною мірою, противник успіху не має". "І ми розуміємо, що з часом противник буде, на жаль, нарощувати свої зусилля", - сказав Федоренко.

Харківський напрямок - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині і знищили окупантів у всіх будівлях підприємства.

Зазначається, що бійці ГУР здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. У деяких випадках українські спецпризначенці навіть вступали з ворогом у рукопашний бій.

Вас також можуть зацікавити новини: