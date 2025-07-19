За словами Андрія Єрмака, деяких дітей вдалося повернути лише після року наполегливої праці.

Україні вдалося повернути 11 дітей з тимчасово окупованих територій та Росії. Їхній вік - від 10 до 17 років. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Особливо вразила історія родини, з якої ми повернули п’ятьох рідних братів і сестер. Дітей вивезли до Росії, і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й просили: заберіть нас додому", - розповів він.

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За словами Єрмака, шлях назад був складним, адже російські органи опіки тиснули, затягували процес та змушували змінювати свою думку.

"Повернення стало можливим лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи. Ця історія - ще одне нагадування: Україна не зупиняється, допоки її діти не вдома", - запевнив очільник ОП.

Також Єрмак подякував Катару за посередництво у поверненні українських дітей та команді Офісу Омбудсмана України "за злагоджену і принципову роботу".

Повернення громадян України - останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці червня Україна повернула з полону важкопоранених та тяжкохворих захисників. На Батьківщину повернулися представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових війск, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії. Також серед них є захисники Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.

Крім того, у квітні Україна повернула 45 громадян з окупованих територій, Росії та Білорусі. Як наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, "для багатьох із них це стало єдиною можливістю уникнути небезпеки, пов’язаної з обмеженням прав, недостатнім доступом до медичної допомоги, тиском і ризиком для життя з боку окупаційних адміністрацій".

"Вони не мали фізичної можливості самостійно залишити ТОТ. 10 осіб потребували невідкладного лікування, мали тяжкі хронічні захворювання; для 23-х осіб була організована евакуація із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу", - додав він.

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