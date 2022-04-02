Зокрема, з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя доїхали 1263 особи, ще 300 - в дорозі.

За сьогодні гуманітарними коридорами з окупованих російськими фашистами територій України евакуйовано 4217 осіб.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram.

Так, за її даними, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1263 особи, з них 765 людей з Маріуполя, а також 498 жителів Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхів та Василівки.

"Евакуаційний конвой з 10 автобусів з міста Бердянськ з майже 300 маріупольцями вже пройшов Василівку. Також продовжується рух колон людей на приватному транспорті", - додала Верещук.

У Луганській області, за її словами, сьогодні вдалося евакуювати 2650 осіб з міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє.

"Також сьогодні з міста Запоріжжя до міста Бердянськ доїхали ще 17 автобусів, які завтра зранку продовжать евакуацію маріупольців із Бердянська, і частина з них буде намагатися доїхати ближче до Маріуполя", - додала віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого близько 5:00 ранку Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

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