Вони доставили по гуманітарному коридору понад 2,5 тисячі людей.

Понад 2,5 тисячі людей з Бердянська та Мелітополя, що їхали автобусами та приватним транспортом, вже дісталися Запоріжжя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Автобуси та приватний транспорт з Бердянська та Мелітополя дісталися Запоріжжя", - написав щойно Тимошенко, розмістивши відео з прибулим транспортом та людьми.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня гуманітарними коридорами були евакуйовані 6 тис. 266 людей.

Ввечері 1 квітня Тимошенко повідомив, що з Маріуполя (Донецька область) вивезли 3 071 людину.

У Луганській області вдалося евакуювати: з Сєвєродонецька – 285 людей, Рубіжного – 60 людей, Лисичанська – 1 300 людей, Кремінної – 52 людини, Попасної – 38 людей.

У Запорізькій області були евакуйовані: з Пологів - 452 людини, з Василівки - 180 людей, з Мелітополя - 813 людей, Бердянська - 15 людей.

Він додав, що очікується прибуття у Запоріжжя людей, які, нарешті, виїхали автобусами та приватним транспортом з Бердянська та Мелітополя. Тимошенко зазначив, що вони вже пройшли останній блокпост окупаційних військ у Василівці: 42 автобуси з Бердянська з маріупольцями, 12 автобусів з Мелітополя з місцевими мешканцями, 300 автомобілів приватного транспорту.

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