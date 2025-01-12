Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупантів.

Сьогодні Збройні Сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф, розташованому в місті Новогродівка Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку. Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противник", - сказано в повідомленні.

ЗСУ знищують ворожі штаби

Як повідомляв УНІАН, 2 січня Збройні сили України вдарили по командному пункту російської армії у Мар’їному Курської області.

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В Генштбі зазначали, що було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення. Зауважувалося, що ці вогневі ураження завдаються насамперед для послаблення здатності та бажання Росії здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення.

Наголошувалося, що Збройні сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора.

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