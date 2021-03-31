30 березня Верховна Рада ухвалила закон щодо виконання військового обов'язку, яким внесено зміни до 38 законів та 5 кодексів.

В Україні розпочаті проекти з цифровізації процесів військового обліку, передбачається й запровадження електронного військового квитка.

Про це йдеться в коментарі міністра оборони Андрія Тарана щодо ухвалення закону, яким удосконалюються окремі питання виконання військового обов'язку.

Як зазначили в прес-службі Міноборони, законом внесено зміни до 38 законів та п’яти кодексів України.

"Настав кінець ери військкоматів. Замість них в Україні діятимуть територіальні центри комплектування відповідно до адміністративно-територіального устрою держави. У випадку загострення ситуації на доукомплектування військових частин тепер відведені лічені дні, що відповідає вимогам "Стратегії воєнної безпеки України". Створено Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних та розпочаті проекти щодо цифровізації процесів військового обліку: е-реєстрація, е-військовий квиток, е-транспорт, е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Ми не просто зміцнили Збройні сили, але й дали інструменти для впровадження змін у інших складових сектору безпеки та оборони", - сказав Таран.

Також законом створено інститут резервістів-контрактників, які добровільно підписуватимуть контракт.

"На таких резервістів пошириться весь комплекс соціальних пільг та гарантій, які передбачені для мобілізованих осіб", - повідомили в Міноборони.

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Військова служба в Україні

30 березня Верховна Рада ухвалила закон, яким вносяться зміни до законодавчих актів щодо виконання військового обов'язку та ведення військового обліку (реєстраційний номер 3553).

Законом упорядковані питання військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також питання забезпечення належного функціонування Єдиного державного реєстру призовників.

Серед іншого, документом передбачається замість військових комісаріатів створити територіальні центри комплектування, запроваджується новий вид військової служби - військової служби за призовом осіб з резервістів в особливий період, а також посилюється адміністративна й кримінальна відповідальність за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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Автор: Юлія Петриченко