Експериментальний проект з "електронною пропискою" буде запущено вже з квітня.

В Україні в майбутньому скасують так звану "прописку" - штамп про місце реєстрації в паспорті. На зміну йому прийде електронний реєстр з адресами постійного проживання громадян.

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Нововведення мають вже з 1 квітня почати роботу в тестовому режимі. Як повідомляє OBOZREVATEL, у прес-службі Міністерства цифрової трансформації журналістам відповіли на головні питання про нові правила.

Коли скасують "прописку"

Експериментальний проект з "електронною пропискою" буде запущений вже з квітня. Протягом року до експерименту приєднаються найбільші українські міста.

У Мінцифри зазначають, що зміна місця реєстрації – найпопулярніша державна послуга в Україні. Уряд працює над розробкою електронної послуги зі зміни місця реєстрації онлайн в кілька кліків.

Як можна буде прописатися

Щоб скористатися новою слугою, буде потрібна лише ID-карта та "Дія" (портал, або додаток на смартфоні).

Заява заповнюється в електронному вигляді за 10-15 хвилин. При цьому власник житла пмає підтвердити запит користувача. Сама послуга буде надана протягом доби.

Власник житла отримує через "Дію" повідомлення і зможе дати згоду прямо зі смартфона. А якщо користувач переїжджає, то зможе так само легко виписатися.

Як показати електронну прописку

Дані про прописку автоматично з'являться в електронному реєстрі. Після цього не треба буде йти по кабінетах і доносити якісь довідки.

Якщо є паперовий паспорт, прописатися онлайн не вийде?

Для експериментального проекту буде потрібний ID-паспорт. Паралельно йде робота над законопроектом, який зафіксує зміни на рівні держави.

Після прийняття закону послуга стане доступною і для власників паспортів-книжок. Також документ передбачає:

скасування штампів у паспортах - підтвердження реєстрації місця проживання.

захист права власності - можливість безперешкодно розпоряджатися власним майном (виписати будь-яку особу, яка задекларувала своє місце проживання в нерухомості власника);

скасування обов'язкового візиту до військкомату при зміні місця проживання онлайн;

отримання пенсії в будь-якій точці України - заява про призначення пенсії та її отримання здійснюється незалежно від місця роботи або місця проживання заявника.

Держава в смартфоні

Уряд визначив діджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши порталу "Дія" як платформі взаємодії громадянина і державних органів влади.

Додаток "Дія" - це спеціально розроблений додаток в рамках проекту з діджиталізації державних послуг, створений для громадян України. У цьому додатку можна зберігати оцифровані версії своїх документів.

Наразі користувачам додатка доступна можливість використовувати низку цифрових версій документів за допомогою смартфону: електронні паспорти( закордонний та ID-картка), студентський квиток, водійське посвідчення, поліс цивільного автострахування, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, свідоцтво про народження тощо.

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Автор: Дмитро Захаров