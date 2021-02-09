В Україні в майбутньому скасують так звану "прописку" - штамп про місце реєстрації в паспорті. На зміну йому прийде електронний реєстр з адресами постійного проживання громадян.
Читайте такожЗапустять на початку року: в Україні анонсували 6 цифрових проектів
Нововведення мають вже з 1 квітня почати роботу в тестовому режимі. Як повідомляє OBOZREVATEL, у прес-службі Міністерства цифрової трансформації журналістам відповіли на головні питання про нові правила.
Коли скасують "прописку"
Експериментальний проект з "електронною пропискою" буде запущений вже з квітня. Протягом року до експерименту приєднаються найбільші українські міста.
У Мінцифри зазначають, що зміна місця реєстрації – найпопулярніша державна послуга в Україні. Уряд працює над розробкою електронної послуги зі зміни місця реєстрації онлайн в кілька кліків.
Як можна буде прописатися
Щоб скористатися новою слугою, буде потрібна лише ID-карта та "Дія" (портал, або додаток на смартфоні).
Заява заповнюється в електронному вигляді за 10-15 хвилин. При цьому власник житла пмає підтвердити запит користувача. Сама послуга буде надана протягом доби.
Власник житла отримує через "Дію" повідомлення і зможе дати згоду прямо зі смартфона. А якщо користувач переїжджає, то зможе так само легко виписатися.
Як показати електронну прописку
Дані про прописку автоматично з'являться в електронному реєстрі. Після цього не треба буде йти по кабінетах і доносити якісь довідки.
Якщо є паперовий паспорт, прописатися онлайн не вийде?
Для експериментального проекту буде потрібний ID-паспорт. Паралельно йде робота над законопроектом, який зафіксує зміни на рівні держави.
Після прийняття закону послуга стане доступною і для власників паспортів-книжок. Також документ передбачає:
- скасування штампів у паспортах - підтвердження реєстрації місця проживання.
- захист права власності - можливість безперешкодно розпоряджатися власним майном (виписати будь-яку особу, яка задекларувала своє місце проживання в нерухомості власника);
- скасування обов'язкового візиту до військкомату при зміні місця проживання онлайн;
- отримання пенсії в будь-якій точці України - заява про призначення пенсії та її отримання здійснюється незалежно від місця роботи або місця проживання заявника.
Держава в смартфоні
- Уряд визначив діджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши порталу "Дія" як платформі взаємодії громадянина і державних органів влади.
- Додаток "Дія" - це спеціально розроблений додаток в рамках проекту з діджиталізації державних послуг, створений для громадян України. У цьому додатку можна зберігати оцифровані версії своїх документів.
- Наразі користувачам додатка доступна можливість використовувати низку цифрових версій документів за допомогою смартфону: електронні паспорти( закордонний та ID-картка), студентський квиток, водійське посвідчення, поліс цивільного автострахування, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, свідоцтво про народження тощо.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram