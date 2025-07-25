До 31 липня на військовий облік призовників беруться всі громадяни чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років.
Про це повідомили у Чернігівському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).
У ТЦК нагадали, що для взяття на облік потрібно пройти електронну ідентифікацію та оновити дані в електронному кабінеті призовника, або ж особисто прийти до районного або міського ТЦК та СП і подати документи.
Перелік документів, які необхідно надати для взяття на облік призовників:
- паспорт громадянина України;
- витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування));
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
- свідоцтво про народження;
- документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
- документ про освіту;
- довідка з місця навчання / роботи (за наявності);
- чотири фотокартки розміром 35 × 45 мм.
Після цього дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Той, хто не став на облік у визначений термін - повинен особисто прийти до районного чи міського ТЦК та СП.
"Взяття громадян України на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу", - нагадали у ТЦК.
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У ЗСУ пояснили, навіщо працівники ТЦК ходять на масові заходи. Заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка зазначив, що для залучення людей до війська доводиться виходити за межі приміщень і відвідувати масові заходи.
Він додав, на сьогодні в ТЦК та СП є багато людей з бойовим досвідом і вони пройшли випробування в різних родах і видах сил, на різних ділянках фронту.