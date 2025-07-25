Той, хто не став на облік у визначений термін - повинен особисто прийти до районного чи міського ТЦК та СП.

До 31 липня на військовий облік призовників беруться всі громадяни чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років.

Про це повідомили у Чернігівському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

У ТЦК нагадали, що для взяття на облік потрібно пройти електронну ідентифікацію та оновити дані в електронному кабінеті призовника, або ж особисто прийти до районного або міського ТЦК та СП і подати документи.

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Перелік документів, які необхідно надати для взяття на облік призовників:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування));

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

свідоцтво про народження;

документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

документ про освіту;

довідка з місця навчання / роботи (за наявності);

чотири фотокартки розміром 35 × 45 мм.

Після цього дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Той, хто не став на облік у визначений термін - повинен особисто прийти до районного чи міського ТЦК та СП.

"Взяття громадян України на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу", - нагадали у ТЦК.

Інші новини про ТЦК та СП

У ЗСУ пояснили, навіщо працівники ТЦК ходять на масові заходи. Заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил ТрО ЗСУ Ігор Швайка зазначив, що для залучення людей до війська доводиться виходити за межі приміщень і відвідувати масові заходи.

Він додав, на сьогодні в ТЦК та СП є багато людей з бойовим досвідом і вони пройшли випробування в різних родах і видах сил, на різних ділянках фронту.

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