Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову.

Міністерство оборони України ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за "Контрактом 18–24". Як повідомила пресслужба відомства, відповідний законопроєкт схвалений на засіданні уряду у п’ятницю, 27 червня.

"Раніше, після звільнення з військової служби, такі громадяни могли бути взяті на військовий облік і одразу призвані знову. Схвалені поправки до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усунуть цю невизначеність", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили в міністерстві, гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

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Контракт 18-24 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у лютому Міноборони офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24". Це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

У травні заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив, що "Контракт 18-24" може бути розширено спеціальностями, які пов’язані з дронами. За його словами, 80% уражень ворожої техніки та особового складу противника - це заслуга розрахунків безпілотних літальних апаратів. Паліса додав, що можна довго сперечатися про роль танків у сучасній війні чи способах застосування артилерії, але "заперечувати важливість безпілотників - неможливо".

Водночас днями міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що міністерство готове вдосконалювати мотиваційний пакет і пропонувати ще більше стимулів для молодих людей 18-24 років, які приймають рішення укласти контракт на військову службу.

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