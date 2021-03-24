На голову Єсипенку надягали "якийсь предмет", підключали до нього дроти і пускали струм.

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії два дні катували струмом журналіста Владислава Єсипенка, якого незаконно заарештували в окупованому Криму.

Про це повідомляє видання "Ґрати" з посиланням на джерело в СІЗО Сімферополя.

За їхніми даними, на голову Єсипенка надягали "якийсь предмет", підключали до нього дроти і пускали струм, поступово збільшуючи напругу.

Таким чином оперативники змусили його дати свідчення і озвучити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим.

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В інтерв'ю Єсипенко каже, що нібито перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також відправляв зняті в Криму відео в редакцію проекту "Радіо Свобода", "Крим.Реалії" і в Службу зовнішньої розвідки України.

Відомо, що після публікації цих свідчень Єсипенко відмовився свідчити далі, посилаючись на 51 статтю Конституції РФ, яка дозволяє не свідчити проти себе і близьких.

За словами журналіста, Зараз на нього чинять тільки психологічний тиск.

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Затримання Владислава Єсипенка: що відомо

10 березня у тимчасово окупованому Криму російська ФСБ затримала двох учасників акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася в Сімферополі напередодні.

Єлизавета Павленко та Владислав Єсипенко перестали виходити на зв'язок увечері 10 березня.

Пізніше стало відомо, що їх затримала ФСБ.

Павленко відвезли додому, де провели обшук, в результаті якого у неї вилучили техніку та особисті речі. Однак затримувати й надалі її не стали.

Єсипенка відвезли до ізолятора тимчасового утримання у Сімферополі. Йому інкримінують ч.1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, її основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а також незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня.

Пізніше окупанти додали й підозру у шпигунстві.

Адвоката Еміля Курбедінова, з яким дружина Єсипенка уклала угоду, до нього не допускають.

Згодом у Радіо Свобода заявили, що Єсипенко співпрацював з їхнім проектом "Крим.Реалії".

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Автор: Денис Прядко