Співробітники Федеральної служби безпеки Росії два дні катували струмом журналіста Владислава Єсипенка, якого незаконно заарештували в окупованому Криму.
Про це повідомляє видання "Ґрати" з посиланням на джерело в СІЗО Сімферополя.
За їхніми даними, на голову Єсипенка надягали "якийсь предмет", підключали до нього дроти і пускали струм, поступово збільшуючи напругу.
Таким чином оперативники змусили його дати свідчення і озвучити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим.
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В інтерв'ю Єсипенко каже, що нібито перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також відправляв зняті в Криму відео в редакцію проекту "Радіо Свобода", "Крим.Реалії" і в Службу зовнішньої розвідки України.
Відомо, що після публікації цих свідчень Єсипенко відмовився свідчити далі, посилаючись на 51 статтю Конституції РФ, яка дозволяє не свідчити проти себе і близьких.
За словами журналіста, Зараз на нього чинять тільки психологічний тиск.
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Затримання Владислава Єсипенка: що відомо
- 10 березня у тимчасово окупованому Криму російська ФСБ затримала двох учасників акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася в Сімферополі напередодні.
- Єлизавета Павленко та Владислав Єсипенко перестали виходити на зв'язок увечері 10 березня.
- Пізніше стало відомо, що їх затримала ФСБ.
- Павленко відвезли додому, де провели обшук, в результаті якого у неї вилучили техніку та особисті речі. Однак затримувати й надалі її не стали.
- Єсипенка відвезли до ізолятора тимчасового утримання у Сімферополі. Йому інкримінують ч.1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, її основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а також незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня.
- Пізніше окупанти додали й підозру у шпигунстві.
- Адвоката Еміля Курбедінова, з яким дружина Єсипенка уклала угоду, до нього не допускають.
- Згодом у Радіо Свобода заявили, що Єсипенко співпрацював з їхнім проектом "Крим.Реалії".
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