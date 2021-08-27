Продавці пропонують напої та їжу за високими цінами, проте не турбуються про екологію та залишають сміття прямо на горі.

Відпочинок у Карпатах - мрія багатьох українців. Проте сходження на Говерлу не завжди може залишити тільки приємні враження. Туристи поскаржилися на стихійний ринок та бруд, який утворився на вершині гори. Люди влаштували на Говерлі магазин, проте ціни там по-справжньому захмарні.

Один з туристів показав у Facebook, як виглядає стихійна торгівля на Говерлі.

Бруд, купа пляшок та сміття - все це "прикрашає" вершину гори. Продавці наживаються на туристах та пропонують 0,5 літрів звичайної питної води аж за 100 гривень, проте зовсім не турбуються про чистоту довколишнього середовища.

Українці спантеличені стихійним ринком та жаліються на сміття. Туристів засмучують не тільки високі ціни на товари, які продають на Говерлі. Після таких імпровізованих магазинів залишаються порожні пляшки, бляшані банки та обгортки. Проте прибирати їх поспішають далеко не усі продавці.

Читайте також"Дівчинка-атмосфера"," хлопчик - визнання": для бібліотек закуплять сексистську книгу про "правильне" виховання"Ні це не центральний ринок, це г. Говерла!", - зауважив автор фото, на якому показана стихійна торгівля на вершині. У коментарях користувачі висловлюють сподівання на те, що люди все ж навчаться берегти природу та не будуть спекулювати звичайною водою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що туристи у Карпатах помітили містичну капличку.

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Автор: Поліна Кузенко