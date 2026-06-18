Федоров заявив про необхідність зміни підходів до мобілізованих

Він розповів, що особисто відвідував пункти збору мобілізованих і звертав увагу на організаційні недоліки.

Підхід до роботи пунктів, які безпосередньо приймають військовозобов’язаних в Україні, необхідно змінити. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв’ю ТСН у межах національного телемарафону "Єдині новини".

"Потрібно замінювати людей, які сьогодні вже довго в армії. Потрібно, щоб приходили нові люди, які мають енергію і мають дати свободу тим людям, які захистили нашу незалежність. Тому, якщо ми вирішимо питання першої лінії. Якщо ми покажемо, що є терміни служби, ми зможемо легше побудувати процес реального рекрутингу", - сказав він.

За словами міністра, велика кількість людей приходять по повістках і віддають свій борг перед державою. Він розповів, що до армії мобілізуються щомісячно десятки тисяч людей.

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"Не зі всіма відбувається те, що ми бачимо у телеграм-каналах. 95% із цих громадян мобілізовані нормальним шляхом", - сказав очільник Міноборони.

Федоров розповів, що особисто відвідував пункти збору мобілізованих і звертав увагу на організаційні недоліки.

"Я побачив хлопця, який стоїть у шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. Це була вже четверта година, я питаю, чому йому не дали одягнутися. І багато інших нюансів", - наголосив він.

За його словами, це сильно б’є по моральному стану людини:

"Тобто коли людина потрапляє до такого приміщення і в такому стані, у неї перше питання, а що буде далі. А далі буде ще гірше, якщо її так зустрічають?"

Крім того, він підкреслив, що корупцію і хабарництво в цій сфері також потрібно викорінити.

Мобілізація в Україні - позиція Федорова

Як повідомляв УНІАН, раніше Федоров заявив, що українські військовослужбовці, які безперервно беруть участь у бойових діях із початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, вже цього року можуть отримати шанс повернутися до цивільного життя, навіть якщо війна триватиме.

За його словами, Київ розраховує розпочати звільнення з військової служби тих бійців, які служать найдовше, вже наприкінці осені 2026 року.

Також Федоров пояснив, що рішення про демобілізацію ухвалюватиметься за двома основними критеріями: загальною тривалістю військової служби та кількістю днів, проведених безпосередньо в бойових умовах.

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