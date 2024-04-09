Інших деталей поки не повідомляється.

Командувача оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука та командувача ОК "Захід" генерал-майора Сергія Літвінова звільнили з посад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Збройних силах України. Інших деталей видання не наводить.

Звільнення ЗСУ

8 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Цю посаду Залужний обіймав з 2021 року. Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський.

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Пізніше Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду Надзвичайного і повноважного посла України в Великобританії та Північної Ірландії.

Згодом президент звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. На цю посаду призначили Олександра Литвиненка, а Данілов став новим послом України в Молдові. На сайті СЗР вказано, генерал-майор Литвиненко народився 27 квітня 1972 року у Києві. У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Великобританія; у 2009 році - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство" у 1994 році - Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю "прикладна математика" (люстраційну перевірку пройшов у 2015 році).

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