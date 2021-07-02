За даними Хомчака, 99% курсанток висловило бажання брати участь у параді в парадній формі і туфлях.

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович показав експериментальну модель парадного взуття для курсанток ЗСУ.

Фотографії він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, до курсанток прибули міністр оборони, главком Збройних сил, командування Сухопутних військ, які поцікавилися, в якому взутті вони хочуть вийти на парад. І, як повідомив, головнокомандувач Збройними силами, генерал-полковник Руслан Хомчак, 99% дівчат-військовослужбовців «висловило бажання брати участь у параді в парадній формі і туфлях, замість берц».

Скандал через туфлі на підборах

У четвер, 1 липня, в мережі розгорівся скандал навколо участі жінок-військових у параді на підборах замість берців. Фотографії підготовки опублікувало на своїй сторінці Міноборони.

Жінки будуть крокувати Хрещатиком в туфлях разом з іншими підрозділами - в рамках військового параду з нагоди 30-річчя Незалежності. На підготовку дали три місяці.

Користувачі соцмереж назвали ідею "трешем" і заявили, що це перетворить парад на"фарс".

У п'ятницю, 2 липня, депутати Ради вручили Міністру оборони на знак протесту каблуки. Даний перфоманс не оцінили в "слузі народу". Євгенія Кравчук заявила, що доцільніше не вручати Міністру оборони туфлі, а працювати над поліпшенням забезпечення жінок-військовослужбовців.

У сухопутних військах Збройних сил України відреагували на скандал і заявили, що вже проводять перевірку.

Депутат Ради Марина Бардіна повідомила, що взуття на параді буде іншим. Йдеться про взуття на невисоких підборах, схожою на осінні боти.

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Автор: Денис Прядко