У соцмережах багатьом не сподобалася подібна ідея. У коментарях люди писали, що це перетворить військовий парад "на фарс", і взагалі "це - треш".

24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме «коробка» жінок-військовослужбовців ЗСУ. І вони будуть на підборах. У мережі вже здійняли галас з цього приводу.

Про це повідомляє АрміяInform, фотографії з підготовки до параду також опублікувало Міністерство оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Дівчат будуть готувати три місяці.

«На цьогорічному параді вся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2018 році – це була змішана коробка, до якої входили дівчата з Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут і наші курсантки», − розповів викладач ВІКНУ майор Євген Балабушка.

За його словами, нині тренування відбуваються двічі на день – з 7:30 до 8:30 та з 15:00 до 18:00.

Майор зауважив, що проходження жіночої «коробки» Хрещатиком відбудеться вже вдруге.

«На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті», − прокоментував викладач інституту.

Курсантка Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іванна Медвідь розповіла, що підготовка триває вже понад місяць:

«Сьогодні вперше тренування відбувається у туфлях на підборах. Це трішечки важче, ніж у берцях, але ми стараємося. У параді я братиму участь вперше. Дуже цього хотіла. Коли ще у школі вчилась, любила дивитись на паради. На тренуваннях дуже стараюсь, щоб не підводити ні наших офіцерів, ні нашу «коробку». Батьки мої були в захваті, коли дізнались що братиму участь у параді. Пообіцяли, що обов’язково приїдуть на Хрещатик, щоб підтримати мене», - розповіла вона.

У соцмережах багатьом не сподобалася подібна ідея. У коментарях люди писали, що це перетворить військовий парад "на фарс", і взагалі "це - треш".

Нагадаємо, на підготовку до 30-ї річниці Незалежності України уряд планує витратити 5,423 мільярда гривень.

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Автор: Денис Прядко