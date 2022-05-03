Парламент наголошує, що злочини Росії в Україні мають бути зупинені, а російський путінський режим - засуджений і переможений спільними зусиллями усього цивілізованого світу.

Верховна Рада України ухвалила Постанову про Заяву ВР "З нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом та про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом" (№7343).

За ухвалення відповідного рішення проголосували 290 народних депутатів.

Так, ВР заявляє про неприпустимість монополізації Росією перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала спільним досягненням Антигітлерівської коаліції та визвольних рухів, а сама війна - спільною трагедією народів світу.

Український парламент наголошує, що злочини Росії в Україні мають бути зупинені, а російський путінський режим - засуджений і переможений спільними зусиллями усього цивілізованого світу.

Верховна Рада переконана, що "після перемоги у російсько-українській війні, наша держава та Український народ гідно вшановуватиме нове державне свято перемоги над сучасним нацизмом, що об'єднає усе суспільство".

У своїй заяві ВР також наголошує, що "зараз, як і вісімдесят років тому, Україна воює з підступним агресором, але сьогодні це путінська Росія".

"Держава, яка так само посягає на нашу незалежність і територіальну цілісність, так само намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки і загрожує миру у всій Європі, яка так само говорить про свою виключність у намаганні нав'язати власний світогляд іншим. Єдина відмінність полягає у тому, що у 1939-1945 роках ворогом були нацисти, а сьогодні це рашисти - сучасна російська версія нацизму", - йдеться у тексті.

Зауважується, що однією з причин агресії з боку Росії стало те, що впродовж останніх десятиліть відзначення перемоги над нацизмом вона поступово перетворила його у культ, метою якого є пропаганда війни, вивищення над іншими народами, привласнення собі статусу "головного переможця".

Натомість Україна послідовно впроваджує європейський підхід пам'ятання про Другу світову війну. "Адже жодна країна не може претендувати на визнання власної виняткової ролі у перемозі над нацизмом", - наголосили у ВР.

Підкреслюється, що Росія, яка за три десятки років брала участь у ряді війн та військових конфліктів як країна-агресор та як союзник диктаторських режимів, вже вчинила "величезну кількість воєнних злочинів та злочинів проти людства".

"У діях російських збройних сил є щонайменше ознаки геноциду проти українських громадян. Такими діями Російська Федерація втратила будь-яке моральне право апелювати до спадщини перемоги над нацизмом, адже своїми діями вона де-факто повторює нацистські злодіяння і оскверняє пам'ять про подвиги ветеранів та учасників Другої світової війни", - йдеться в заяві.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

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