Також ВРЦіРО закликає Росію та світ вжити термінові заходи для організації гуманітарних коридорів з метою евакуації мешканців українських міст і селищ із районів, де тривають активні бойові дії, до безпечних місць за їхнім власним вибором.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, ЄС та НАТО ухвалити рішення про надання засобів протиповітряної оборони для України.

Про це йдеться в заяві ВРЦіРО, оприлюдненій на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Нижче наводимо повний текст заяви:

"За понад місяць повномасштабної війни Росії проти України загинули щонайменше 153 дітей і понад 245 дитини було поранено. Вже тисячі мирних мешканців України постраждали від постійних російських бомбардувань і ракет, спрямованих на житлові квартали.

Російські війська обстріляли близько 859 навчальних закладів, з яких 83 зруйновано повністю. Також унаслідок бомбардувань знищено щонайменше 100 виробничих підприємств, 150 закладів охорони здоров’я та 4500 житлових будинків, зокрема багатоквартирних, і ці цифри продовжують збільшуватися. ООН зафіксувала десятки інцидентів бомбардувань і ракетних обстрілів, внаслідок яких постраждали медичні установи, в тому числі 50 лікарень.

Як наслідок, мільйони цивільних людей різних національностей і віросповідань, які мирно проживали в Україні, стикнулися з гуманітарною катастрофою, спричиненою військовим вторгненням Росії. Ситуація особливо ускладняється обстрілами продуктових складів і конвоїв із гуманітарною допомогою, а також блокадою низки українських міст, до чого вдаються російські загарбники. Досі перебувають у блокаді російських військ тисячі людей на Київщині, та десятки тисяч людей в Маріуполі Донецької області без їжі, води, медичної допомоги та інших засобів для існування.

Жертвами російської блокади в Маріуполі вже стали майже 5000 мирних мешканців, вбитих в результаті постійних обстрілів, у тому числі під час спроб евакуюватися через заздалегідь узгоджені гуманітарні коридори. Під постійними обстрілами, бомбардуваннями та ракетними ударами наразі знаходяться Київська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Херсонська, Миколаївська, Донецька та Луганська області.

Надзвичайною цінністю є кожне людське життя, тому Всеукраїнська рада церков і релігійні організацій знов і знов закликає світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безполітної зони над територією України або надати українській армії сучасні засоби протиповітряної оборони та літаки-винищувачі, які зможуть захистити мирних мешканців України від регулярних бомбардувань і ракетних ударів російських загарбників.

Крім цього, ВРЦіРО звертається до керівництва Російської Федерації, міжнародних організацій, церковних ієрархів та релігійних діячів народів Росії ‒ вжити термінові заходи для деблокування Маріуполя, Бердянська, Херсону, інших міст України та для організації гуманітарних коридорів з метою евакуації мешканців українських міст і селищ із районів, де тривають активні бойові дії, до безпечних місць за їхнім власним вибором.

Навіть у часи найбільших потрясінь, війн та суперечок не можна забувати про людяність та милосердя. Кожен із нас повинен зробити все можливе для збереження людського життя та якнайшвидшого припинення цієї україноненависницької агресивної війни, розпочатої Росією".