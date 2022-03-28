Він підкреслює, що чим довше партнери України вагаються, тим більше буде ракет і нахабнішою ставатиме диктатура.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що окупанти вважають небажання Заходу закривати небо над Україною "слабкістю демократії та вседозволеністю".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Чергові ракетні удари росіян по наших українських містах. Варвари вважають небажання Заходу закривати наше небо слабкістю демократії та вседозволеністю. Це очевидно", - зазначив Єрмак.

За його словами, чим довше партнери вагаються, тим більше буде ракет і нахабнішою ставатиме диктатура.

"Закрийте нарешті небо", - закликав Єрмак.

Нагадаємо, Єрмак розповів, чого Україна очікує від перемовин з Росією. Українська делегація працює цілодобово, аби зустріч Зеленського та Путіна відбулася.

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