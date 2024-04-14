Байден телефонував Нетаньяху, щоб "підтвердити залізну відданість Америки безпеці Ізраїлю".

Президент США Джо Байден проведе сьогодні зустріч з лідерами G7, щоб "скоординувати спільну дипломатичну відповідь на зухвалий напад Ірану".

"Моя команда співпрацюватиме зі своїми колегами по всьому регіону. І ми будемо підтримувати тісний зв’язок із лідерами Ізраїлю. І хоча сьогодні ми не бачили нападів на наші сили чи об’єкти, ми залишатимемося пильними щодо всіх загроз і без вагань вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту наших людей"", – йдеться у заяві Байдена, яку цитує CNN.

У Білому домі зазначили, що оборонні засоби США перемістилися в регіон на початку цього тижня та "допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети". Крім того, американський лідер розмовляв із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, щоб "підтвердити залізну відданість Америки безпеці Ізраїлю".

Відео дня

"Я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував надзвичайну здатність захищатися від навіть безпрецедентних нападів і перемагати їх, надсилаючи чітке повідомлення своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю", – наголосив Байден.

За словами неназваних чиновників, президент у телефонній розмові чітко сказав Нетаньяху, що Штати не братимуть участі в будь-яких наступальних операціях проти Ірану.

Протистояння Ізраїлю та Ірану - останні новини

Як писав УНІАН, 1 квітня Ізраїль завдав удару по посольству Ірану у Сирії, внаслідок чого загинув генерал Корпусу вартових ісламської революції.

Західні ЗМІ після цього писали, що Іран може здійснити масштабний напад на Ізраїль "в найближчі 48 годин".

13 квітня іранський спецназ захопив ізраїльський контейнеровоз у Перській затоці, а вже у ніч на 14-е атакував і сам Ізраїль, запустивши понад 300 ракет та безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: