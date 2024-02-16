Обговорення щодо вступу України відбудуться "після війни".

У Державному департаменті США заявили, що розгляд вступу України в НАТО на саміті цього року не очікується.

Як повідомив представник Держдепу США Даніел Сайзек у коментарі Суспільному, ймовірно, обговорення щодо вступу України відбудуться "після війни".

"Члени НАТО знають і розуміють, що українці хочуть стати членом НАТО відразу і якнайшвидше. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... мабуть, після війни", - заявив Сайзек.

Американський чиновник нагадав, що цьогоріч Північноатлантичному альянсу виповнюється 75 років. "Альянс зміцнюється" та розширюється вступом Фінляндії у квітні 2023 року та фінальними кроками до вступу Швеції.

Сайзек зазначає, що у світі дедалі більше стає конфліктів, тому і викликів теж більше. Попри розбіжності серед членів НАТО, врешті-решт, рішення альянсу залишається одностайним з приводу вступу України. Він нагадав, що минулого року на саміті у Вільнюсі усі члени Альянсу повторили, що "Україна має місце в НАТО".

Нині головним пріоритетом є надати допомогу для захисту від російської агресії, додав чиновник.

Вступ України до НАТО - останні новини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни-члени Альянсу підтримують вступ України. Він нагадав про рішення саміту НАТО в липні 2023 року, коли для України скасували вимогу реалізації "Плану дій щодо членства".

Видання Foreign Policy повідомило, що США і Німеччина-головні противники запрошення України в НАТО, хоча на цьому наполягають країни Східної Європи та Британія. Пізніше у Вашингтоні запевнили, що поширена інформація не відповідає дійсності і адміністрація президента Джо Байдена не виступає проти вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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