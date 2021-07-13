Прийом заяв на бюджетну форму навчання триватиме з 14 по 23 липня.

У середи, 14 липня, в системі Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) почнеться подання електронних заяв до закладів освіти.

Про це повідомляє ДП "Інфоресурс".

Там нагадали, що перші дні подання заяв зазвичай є найбільш проблемними – тоді система перевантажується через велику кількість одночасних звернень.

Прийом заяв на бюджетну форму навчання триватиме з 14 по 23 липня. На бюджет вступники можуть подати до 5 заяв, на контрактну форму навчання — до 30.

З 1 липня в Україні розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти.

Найпопулярнішими предметами зовнішнього незалежного оцінювання-2021 стали українська мова і література, історія України та математика.

У 2021 році найбільше випускників не подолали поріг "склав/не склав" на ЗНО з математики. Водночас найменший відсоток тих, хто не склав, був з фізики.

Електронний кабінет вступника

Електронний кабінет – це персональна сторінка вступника, за допомогою якого він подає заяву до ВНЗ. Зареєструвати його потрібно на спеціальному сайті.

Для подачі документів до ВНЗ, починаючи з 14 липня, необхідно заповнити спеціальну електронну форму у своєму кабінеті абітурієнта (натиснувши кнопку "Перейти до подачі заяв"). Там абітурієнт зможе вибрати бажані ВНЗ (розділ "Конкурсні пропозиції").

16 липня о 18:00 завершується подача заяв для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

23 липня о 18:00 завершення подачі заяв для випускників, які вступають за сертифікатами ЗНО;

Не пізніше 28 липня будуть сформовані рейтингові списки абітурієнтів вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, та оприлюднено список рекомендованих до зарахування на бюджет.

Після оприлюднення рейтингових списків відбувається зарахування на бюджет: вступники повинні подати документи не пізніше 18: 00 2 серпня.

Зарахування вступників проводиться 9 серпня. Зарахування на контрактну форму навчання триватиме з 11 серпня до 30 вересня.

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Автор: Денис Прядко