У середи, 14 липня, в системі Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) почнеться подання електронних заяв до закладів освіти.
Про це повідомляє ДП "Інфоресурс".
Там нагадали, що перші дні подання заяв зазвичай є найбільш проблемними – тоді система перевантажується через велику кількість одночасних звернень.
Прийом заяв на бюджетну форму навчання триватиме з 14 по 23 липня. На бюджет вступники можуть подати до 5 заяв, на контрактну форму навчання — до 30.
Вступ 2021 – подача документів
З 1 липня в Україні розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти.
Найпопулярнішими предметами зовнішнього незалежного оцінювання-2021 стали українська мова і література, історія України та математика.
У 2021 році найбільше випускників не подолали поріг "склав/не склав" на ЗНО з математики. Водночас найменший відсоток тих, хто не склав, був з фізики.
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Електронний кабінет вступника
Електронний кабінет – це персональна сторінка вступника, за допомогою якого він подає заяву до ВНЗ. Зареєструвати його потрібно на спеціальному сайті.
- Для подачі документів до ВНЗ, починаючи з 14 липня, необхідно заповнити спеціальну електронну форму у своєму кабінеті абітурієнта (натиснувши кнопку "Перейти до подачі заяв"). Там абітурієнт зможе вибрати бажані ВНЗ (розділ "Конкурсні пропозиції").
- 16 липня о 18:00 завершується подача заяв для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;
- 23 липня о 18:00 завершення подачі заяв для випускників, які вступають за сертифікатами ЗНО;
- Не пізніше 28 липня будуть сформовані рейтингові списки абітурієнтів вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, та оприлюднено список рекомендованих до зарахування на бюджет.
- Після оприлюднення рейтингових списків відбувається зарахування на бюджет: вступники повинні подати документи не пізніше 18: 00 2 серпня.
- Зарахування вступників проводиться 9 серпня. Зарахування на контрактну форму навчання триватиме з 11 серпня до 30 вересня.
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