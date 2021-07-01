З 1 липня випускники зможуть пройти реєстрацію електронного кабінету.

Українські випускники 2021 року вже склали всі іспити і готуються до вступу до вузів. З 1 липня в Україні стартує вступна кампанія. Перший етап – реєстрація електронних кабінетів – триватиме два тижні. У 2021 році для вступу приймають сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 року.

Нововведення вступної компанії 2021 року

Цього року для вступу на бюджет абітурієнти можуть подати максимум п'ять заяв на п'ять спеціальностей. У 2021 році введено два ЗНО з української мови: один з варіантів також включає завдання з української літератури. ЗНО з української мови та літератури потрібно здавати випускникам, які вступають на соціальні та гуманітарні спеціальності.

Щоб взяти участь у відборі на медичні спеціальності, потрібно мати не менше 150 балів з другого та третього предметів ЗНО. Обов'язковими предметами для майбутніх медиків є українська мова і математика, а третій – біологія, хімія або фізика на вибір.

Також цього року для вступників на магістратуру буде обов'язковим єдиний іспит з іноземної мови.

Вступ на бакалаврат: дати та документи

1 липня розпочинається реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів та завантаження в них документів. Для вступної кампанії потрібно завантажити всі необхідні для кабінету документи і пройти процедуру реєстрації. На реєстрацію кабінету абітурієнтам дається два тижні.

Електронний кабінет – це персональна сторінка вступника, за допомогою якого він подає заяву до ВНЗ. Зареєструвати його потрібно на спеціальному сайті.

Для подачі документів до вузу починаючи з 14 липня необхідно заповнити спеціальну електронну форму у своєму кабінеті абітурієнта (натиснувши кнопку "Перейти до подачі заяв"). Там абітурієнт зможе вибрати бажані вузи (розділ "Конкурсні пропозиції").

16 липня о 18:00 завершується подача заяв для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів ;

; 23 липня о 18:00 завершення подачі заяв для випускників, які вступають за сертифікатами ЗНО ;

; не пізніше 28 липня будуть сформовані рейтингові списки абітурієнтів вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, та оприлюднено список рекомендованих до зарахування на бюджет .

вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, та оприлюднено список . Після оприлюднення рейтингових списків відбувається зарахування на бюджет : вступники повинні подати документи не пізніше 18: 00 2 серпня.

: вступники повинні подати документи не пізніше 18: 00 2 серпня. Зарахування вступників проводиться 9 серпня. Зарахування на контрактну форму навчання триватиме з 11 серпня до 30 вересня.

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Автор: Катерина Пулатова