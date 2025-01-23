Основними країнами для замовлень стали США, Польща, Велика Британія, Німеччина та Іспанія.

Компанія "Нова пошта" розкрила, що українці замовляли з-за кордону у 2024 році через сервіс міжнародної доставки товарів NP Shopping. Найпопулярнішою покупкою стало взуття, яке склало понад третину всіх покупок у категорії "до 5 кг". Також часто замовляли футболки, джинси, книги та косметику.

Як повідомляє пресслужба "Нової пошти", у категорії "більше 5 кг" найбільшим попитом користувалися супутникові системи Starlink, зарядні станції, 3D-принтери та матеріали до них, а також автомобільні фари.

Зазначається, що основними країнами для замовлень стали США, Польща, Велика Британія, Німеччина та Іспанія. А найпопулярнішими магазинами для шопінгу у 2024 році були eBay, Amazon, Zara, H&M та Nike.

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"Нова пошта" - останні новини

Нагадаємо, що українські військові з 20 січня можуть всього за 1 гривню надсилати та отримувати посилки від "Нової пошти" у прифронтові регіони України.

Також 22 січня "Нова пошта" відкрила відділення у британському місті Манчестер. Клієнти цього відділення зможуть відправляти та отримувати посилки, документи і вантажі до 100 кг. Цікаво, що це вже третє відділення Nova Post у Сполученому Королівстві, а два перші працюють у Лондоні.

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