Пісенний фестиваль фінансується з бюджету Союзної держави Білорусі та Росії.

Ведуча телеканалу "Перший незалежний" з пулу підсанкційних "каналів Медведчука" Діана Панченко відкриє музичний фестиваль у Вітебську "Слов’янський базар".

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Я їду на Слов’янський базар. Так, у Вітебськ, у Білорусь. Удостоєна честі відкривати фестиваль у ролі ведучої разом з колегами з Росії та Білорусі. Впевнена, мистецтво і музика повинні залишатися поза політикою", – написала вона.

Раніше від можливої участі у конкурсі відмовилися Тимур Мірошниченко та Андрій Доманський. Після цього, організатори фестивалю оголосили ведучою режисерку-постановницю ансамблю пісні й танцю ЗСУ Оксану Антонюк. Утім сама Антонюк сказала, що не отримувала запрошення від фестивалю.

Читайте такожКолишній "слуга народу" похвалив Путіна за статтю про українців і назвав росіян "братнім народом"Також від участі у "Слов’янському базарі" відмовилась низка артистів, зокрема українських.

"Так, політична ситуація змінилася. Але люди залишилися такими, як були. Саме до них ми і їдемо. До людей. Я не живу у Білорусі та вважаю, що не вправі давати оцінку подіям у цій країні. Але я впевнена – загострення відносин не принесе користі ні нам, ні білорусам", – висловилась ведуча.

Панченко додала, що "Перший незалежний" буде транслювати білорусько-російську подію.

Пісенний фестиваль фінансується з бюджету Союзної держави Білорусі та Росії. Крім того, він проходить під патронатом Олександра Лукашенка.

При цьому Україна і країни ЄС не визнають Лукашенка легітимним президентом у зв'язку з політичними переслідуваннями та силовим розгоном протестів у Білорусі у 2020 році.

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Автор: Яна Ставська