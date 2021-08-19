Розгляд питання про переоформлення ліцензії "Першому незалежному" перенесли на вересень.

Питання про переоформлення ліцензії ТОВ "Тайм медіа", яке мовило під логотипом "Першого незалежного", пов'язаного з Віктором Медведчуком, перенесли на вересень.

Про таке рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення повідомляє "Детектор медіа".

Причиною такого рішення, вочевидь, стали дії однієї з журналісток Діани Панченко, яка була ведучою на фестивалі "Слов'янський базар", а згодом відвідала прес-конференцію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Переоформлення технічне. Але у нас є питання до Діани Панченко. Давайте перенесемо розгляд. Бо закінчується, літо, закінчились "Слов’янські базари", і давайте дочекаємось…", - прокоментував рішення Нацради заступник її голови Олег Черниш.

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Як повідомляв УНІАН, придбаний соратником кума Путіна Тарасом Козаком "Перший незалежний" канал, що був створений з трьох підсанкційних ZIK, NewsOne та 112 Україна, мовив тільки одну годину. Журналісти медіахолдингу Козака знову перейшли на YouTube. "Перший незалежний" мовить на цій платформі й досі.

Раніше сьогодні стало відомо, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення позиватиметься до суду з вимогою анулювати ліцензію телеканала "НАШ" Євгена Мураєва.

Автор: Іван Бойко