Серед серед незвичайних чоловічих імен: Космос, Люцифер, Оскар.

З початку року найбільше дітей в Україні називали іменами Марк, Софія та Емілія, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Так, у першому півріччі 2025 року найпопулярнішими іменами для хлопчиків були: Олександр, Марк, Тимофій, Матвій, Максим, Артем, Богдан, Дамір, Богдан, Данило, Дмитро, Макар. Тоді як дівчат, за даними Мінʼюсту, найчастіше називали: Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія, Вероніка.

"Серед екзотичних імен, якими називали хлопчиків в Україні з початку 2025-го, також є античні – Арей, Платон, Еней, слов’янські – Аскольд, Зореслав, Радомир. Також серед незвичайних чоловічих імен: Космос, Люцифер, Оскар. Тим часом дівчат називали такими рідкісними іменами, як Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе, Муначімсо Айв та іншими", – додали в Мінʼюсті.

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Напередодні Opendatabot оприлюднила аналітику, в якій повідомила, що в Україні на одного новонародженого припадає троє померлих. Зокрема з початку 2025 року в країні народилося більш, ніж 86 тис. немовлят, а померло понад 249 тис. людей.

Аналітики зазначають, що народжуваність в Україні наразі стабілізувалася. Втім, тренд все одно невтішний. Оскільки за останні 10 років народжуваність в країні знизилася в 2,2 рази

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