Аналітики зазначили, що за 10 років народжуваність в державі скоротилася у понад два рази. Також демографи повідомили, в якій області помирає людей найбільше.

В Україні на одного новонародженого припадає троє померлих. За перші пів року в країні народилось понад 86 тис. немовлят, а померло понад 249 тис. людей.

Про це йдеться у новій аналітиці на сайті Opendatabot з посиланням на дані Міністерства юстиції. Зокрема, за перші пів року 2025 року народилось 86 тисяч 795 немовлят.

"Народжуваність у війну стабілізувалась, адже це майже стільки ж, як за відповідний період торік. Тоді за перше півріччя у світ прийшло 87 655 маленьких громадян", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, наголошується, що загалом тренд є невтішним.

"За 10 років народжуваність зменшилася у 2,2 раза. Якщо у 2016, в середньому, на місяць народжувалося 32 тис. немовлят, то цьогоріч — лише 14 тис.", - констатується у повідомленні.

Також сказано, що найбільше всього немовлят традиційно з’являються у Києві - 9 947 або 12% від загальної кількості новонароджених. На другому місці Львівщина - 8 282 (10%) малят. Замикає трійку лідерів Дніпропетровщина - 6 670 (8%).

"У деяких регіонах, попри війну, спостерігається навіть невеличкий приріст народжуваності. Лідирує Київщина - +6% за рік, на Львівщині +5%, на Волині +6%", - стверджується у повідомленні.

Загалом невеличкий приріст спостерігається у 7 регіонах країни.

Водночас, у регіонах, наближених до лінії фронту, очікувано на світ приходить менше дітей. На Донеччині за рік народжуваність скоротилась майже удвічі (-47%), на Херсонщині - на 11% та на Чернігівщині на 10%.

Народжується більше хлопчиків - 51%.

При цьому, за перші пів року в Україні померло 249 002 осіб.

"Наразі на новонародженого припадає троє померлих. Цей показник незмінний протягом останніх 5 років. Таким чином населення країни зменшується більш ніж на 300 тис. щороку", - сказано у повідомленні.

У цьому зв’язку, до порівняння, у 2016 році на 1 малюка припадало 2 померлих.

За наявними даними, кожна дев’ята людина в Україні помирає на Дніпропетровщині - 27 120 померлих. Це стабільно найбільший показник в Україні. Також серед антилідерів Київ із 18 114 смертями та Харківщина - 17 694 померлих.

Демографічна ситуація в Україні

Директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова вважає, що війна посилила демографічні проблеми, але не створила їх. В Україні не народжується необхідної кількості дітей. Рівень смертності перевищує рівень народжуваності з 1991 року. Через війну багато дітей, які мали народитися, вже ніколи не побачать світ.

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