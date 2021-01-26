Дехто з батьків проявив оригінальність у виборі ім’я для дитини.

Міністерство юстиції України опублікувало переліки популярних та рідкісних імен, якими батьки називали своїх малюків у 2020-му році.

Читайте такожЯник і Шанель: названо рідкісні імена, які українці давали дітям у 2020 роціПерелік імен опублікований на сторінці Мін'юсту у Facebook.

Зазначається, що серед величезної кількості імен традиційно є ті, які користуються найбільшою популярністю:

для хлопчиків : Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро, Денис, Максим, Матвій, Євген, Єгор, Іван, Кирило, Назар, Олександр, Роман, Станіслав, Тимофій.

: Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро, Денис, Максим, Матвій, Євген, Єгор, Іван, Кирило, Назар, Олександр, Роман, Станіслав, Тимофій. для дівчаток : Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія, Вероніка, Дарина, Дар’я, Злата, Єва, Єлизавета, Ірина, Катерина, Ксенія, Маргарита, Марія, Мілана, Поліна, Соломія, Софія.

«Дехто ж з молодих батьків вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитинки», – зазначили у міністерстві.

Серед трендових рідкісних імен 2020 року згадали такі:

для хлопчиків : Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моісей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартан’ян, Добриня, Даміан-Меркурій, Добре-Авенір, Еней, Єлісей, Зеленський, Київ, Князь, Лимон, Мілан, Марсель, Матео, Ніл, Ной, Людвік, Оскар, Одисей, Омар, Октавіан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Річард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тігран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмін, Ясон, Ярволод, Яросвіт, Яник;

: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моісей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартан’ян, Добриня, Даміан-Меркурій, Добре-Авенір, Еней, Єлісей, Зеленський, Київ, Князь, Лимон, Мілан, Марсель, Матео, Ніл, Ной, Людвік, Оскар, Одисей, Омар, Октавіан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Річард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тігран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмін, Ясон, Ярволод, Яросвіт, Яник; для дівчаток : Анфіса, Аурора, Афіна, Асоль, Аврора, Аполлінарія, Божена, Беатріса, Весна, Всеслава, Вальківія, Жасмін, Женев’єва, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфіра, Зоря, Єсенія, Євангеліна, Ізабелла, Імперія, Ізольда, Квітка, Луна, Ліана, Мальва, Магдалина, Мануела, Мірабелла, Мія-Хенд, Мія, Мира-Слава, Мадона, Мія-Соломія, Настасья, Нєва, Ніца, Росава, Регіна, Розалія, Санта-Марія, Суламіта, Самара, Санта, Одарка, Олімпіада, Тереза, Теона, Флоренція, Фрея, Хадіжа, Хрусталіна, Цвітозара, Шанель, Ясмін, Юріка.

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Автор: Катерина Шварц