Представниця парламенту також прокоментувала ситуацію, коли два члени родини одночасно подадуть заяву на відстрочку /демобілізацію у зв’язку з необхідністю догляду за родичем-інвалідом.

Неповнорідні родичі хворих, які потребують догляду, отримали право на відстрочку від служби. Як її оформити розповіла народна депутатка України, членкиня Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в ефірі Київ24.

Вона нагадала, що на сьогодні право на відстрочку (для військовозобов’язаного) або на демобілізацію (для військовослужбовця) має і неповнорідний брат чи сестра, чи хтось із членів родини для догляду за членом сім’ї з інвалідністю. Тобто йдеться вже про родичів 1-2 групи спорідненості.

"Постанова уряду фактично дозволяє і забирає максимум проблем з поясненням того, чи є хтось в родині, хто здатен доглядати за членом сім’ї І та ІІ групи інвалідності. Це означає, що військовослужбовець вже не повинен подавати документи, що в нього є брат, сетера, тітка, кум і т .д, який візьме участь у догляді за людиною 1-2 групи спорідненості. Він подає довідку про інвалідність людини 1 чи 2 ступеня спорідненості і додає довідку про те, що він служить. Тут йдеться про демобілізацію. А або якщо мова про військовозобов’язаного, то він додає довідку, що стоїть на військовому обліку. Подається все це до ТЦК і ТЦК досліджує вже питання, чи справді він стоїть на обліку або служить, досліджує власне умови, що справді 1-2 рівня спорідненості особа має інвалідність, довідку і т.д", - пояснила Бобровська.

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За її словами, ТЦК має право прийти і подивитися, чи справді живе військовозобов’язаний чи його родич-інвалід за вказаною адресою, що дійсно є потреба у догляді.

Якщо два члени родини одночасно подадуть заяву на відстрочку /демобілізацію у зв’язку з необхідністю догляду за родичем-інвалідом, то, за словами нардепки, на рівні ТЦК буде вирішуватись, кому саме надати таку можливість, або питання має бути вирішено в рамках сім’ї. В решті Бобровська нагадала, що постанова набула чинності тільки 16 серпня і пройшло мало часу, щоб коментувати якісь рішення в таких можливих ситуаціях.

"Але вже на сьогодні на нас насуваються історії про те, чи є хтось інший в сім’ї, хто може доглядати. І, відповідно, військовослужбовець не буде мати право на відстрочку, якщо військовозобов’язаний, або демобілізацію, якщо військовослужбовець", - зауважила вона.

Відстрочки від мобілізації - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, Кабмін змінив правила відстрочки від мобілізації, прийнявши 16 серпня 2024 р. постанову №930.

Документом спрощено процедуру отримання відстрочки від мобілізації при догляді за хворими родичами.

В постанові передбачено, що військовозобов’язані, які мають рідних першого ступеня споріднення, зокрема, батьків з інвалідністю 1 та 2 групи можуть отримати відстрочку без акту встановлення факту здійснення догляду.

Уряд визначив перелік документів для отримання відстрочки від мобілізації, зокрема, має бути документ, який підтверджує інвалідність когось з батьків, а також документ, що підтверджує родинні зв’язки – свідоцтво про народження. Cеред цього переліку немає необхідності подавати акт про догляд.

В той же час, згідно з постановою, військовозобов’язані, які зайняті постійним доглядом за членами сім’ї третього ступеня споріднення, які мають інвалідність 1 або 2 групи, мають у заяві вказати про відсутність членів сім’ї першого і другого ступеня споріднення особи, за якою вони здійснюють догляд.

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