Свята без пожежі: як встановити ялинку, щоб не спалити дім

Якщо жива ялинка встановлюється, то бажано зволожувати її.

Установлювати штучну ялинку потрібно на стійкій основі, а гірлянди купувати ті, які мають заводське виготовлення або сертифікат.

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький.

"Установлювати ялинку необхідно на стійкій основі. Якщо вдома є кіт, то на дуже стійкій основі, оскільки чинник ризику збільшується. Якщо це штучна ялинка, то слід дотримуватися інструкції по установленню такої ялинки, оскільки неправильне її встановлення може призвести до того, що вона впаде", - зазначив він.

За словами Вітовецького, якщо ялинка з гірляндами падає, то є ризик пошкодження цього електрообладнання і як наслідок виникнення пожеж. Він підкреслив, що, купуючи гірлянди, перевагу слід віддавати тим, які мають заводське виготовлення або сертифікат.

"Коли ми прикрашаємо ялинку іграшками, то традиційно, пам’ятаю, ще в дитинстві прикрашали ватою. Цього не треба робити, бо вата є достатньо горючим матеріалом, який підтримує швидке розповсюдження вогню. Іграшки мають бути негорючі. Свічки неприпустимо використовувати при прикрашанні ялинки. Якщо ж жива ялинка встановлюється, наприклад, в відро з піском, то бажано зволожувати і пісок, і саму ялинку, для того, щоб запобігти її пересиханню. Це, власне, дозволить їй довше зберегти вигляд, тобто вона не буде висипатись. І, відповідно, пожежна небезпека такої ялинки буде набагато нижчою", - пояснив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня, напередодні Дня Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Вона – штучна, заввишки 16-метрів.

Її тематика натхненна фресками Софії Київської. Ялинка прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.

