Ялинка прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок та підсвічена теплою гірляндою.

Сьогодні, 5 грудня, напередодні Дня Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Наша ялинка, як і минулого року, - штучна. Заввишки 16-метрів. Її тематика натхненна фресками Софії Київської, що крізь століття зберігають тепло, м’які відтінки часу й тиші, у якій живе сила", - зазначив він.

Також, за словами Кличка, ялинка прикрашена чотирма з половиною тисячами іграшок, підсвічена теплою гірляндою.

"Новорічне дерево робить площу символічним місцем сили, світла й тихого зимового свята", - додав мер.

Ціна на ялинки

Як повідомляв УНІАН, ціни на різдвяні хвойні дерева майже не змінилися у порівнянні з минулим роком і становлять від 210 до 250 гривень. Ялини та ялиці продають від 240-280 гривень.

Однак, вартість ялинок буде вищою на Сході та Півдні країни, а також поблизу великих міст, як Дніпро, Одеса, Миколаїв.

Найдешевші в Україні ялинки можна буде придбати в лісистій місцевості Півночі та Полісся – на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині.

Різдвяні дерева, що продають офіційно, повинні мати бирку зі штрих-кодом або етикеткою, яка підтверджує їхню легальність та безпечність.

