Нововведення почнуть діяти з наступного місяця.

У Тернопільській області з 1 квітня скорочують тривалість комендантської години. Про це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у своєму Telegram-каналі.

"На Тернопільщині змінена комендантська година. Із суботи, 1 квітня, вона триватиме з 00.00 до 5.00", - зазначив він.

Наразі на Тернопільщині комендантська година триває з 23.00 до 05.00 ранку.

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Зміни у графіках комендантської години в Україні: що відомо з актуального

Як повідомляв УНІАН, з 26 березня на Київщині та в столиці скоротили комендантську годину. Вона триває щодня з 00:00 до 05:00. Через це у Київській області змінився розклад громадського транспорту. Тепер він буде ходити на 1,5 години на добу довше.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що з 27 березня на Полтавщині комендантська година скоротилася на одну годину. Раніше вона діяла з 23 вечора до 5 ранку, а тепер з 23 вечора до 4 ранку.

Окрім цього на Івано-Франківщині також послабили часові обмеження комендантської години. З 29-го березня обмеження діють так само, як і на Київщині та Тернопільщині – з 00:00 до 05:00.

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