З 26 березня в області скорочується комендантська година, тому графік громадських маршрутів змінять.

У Київській області робота громадського транспорту з 26 березня буде продовжена у зв'язку зі скороченням комендантської години. Раніше в столиці також змінили правила продажу спиртного.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. Зокрема, як зазначається, через скорочення комендантської години більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше. Так, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці й на 30 - ввечері.

"Звертаюся до жителів Київської області. Не забувайте, що ми живемо в умовах війни, в умовах, коли ворог обстрілює наші мирні міста і села. Тому прошу дотримуватися всіх вимог воєнного стану. Зокрема, комендантської години. Наше з вами глобальне завдання – зробити все можливе, щоб захистити наш спільний дім від загарбників", – підкреслив тимчасово виконуючи обов'язки голови Київської ОДА Дмитро Назаренко.

У Київській області скорочують комендантську годину

Нагадаємо, що з 26 березня в Київській області скорочується комендантська година. Вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00.

Відповідне рішення 20 березня анонсував голова міської Військової адміністрації області Сергій Попко. В цей же день він підписав відповідний указ про скорочення комендантської години в Києві та області.

Тепер українці можуть на годину довше залишатися на вулиці без огляду на те, що їх можуть затримати правоохоронці. Як відомо, 26 березня наша країна переводить стрілки годинників на літній час (його переведуть на годину вперед) й українцям літні дні здаватимуться більш тривалими.

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