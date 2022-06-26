Посол зазначила, що в тому районі, де впали ракети, немає нічого військового і назвала дії РФ вбивчим боягузтвом.

Уночі російські окупанти обстріляли житловий район Києва, де не було нічого військового.

Про це посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс написала у Твіттер.

"Київ був обстріляний. Під прицілом - житловий район. Там немає нічого військового. Яке вбивче боягузтво", - зазначила Сіммонс.

Як повідомляв УНІАН, армія РФ вранці 26 червня випустила 14 ракет по Києву й області, через потрапляння боєприпасу спалахнув 9-поверховий житловий будинок. Загинула одна людина, четверо зазнали поранень.

Сьогодні раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба і екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловили думку, що саміт G7 має відповісти санкціями проти Росії після цинічного обстрілу Києва.

"Російські ракети вразили житлові квартали в центрі Києва. "Повідомлення" і нагадування до саміту G7 в замку Ельмау в Німеччині. Росія сьогодні - хвороба, і її потрібно лікувати відповідно. Жодних компромісів і переговорів. Просто блокуйте все, поки військова машина не вичерпається", - наголосив литовський політик.

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