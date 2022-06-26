Це навмисна ескалація з боку Росії.

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт прокоментував сьогоднішню ракетку атаку на Київ.

Як він зазначив в Twitter, "важко сприймати сьогоднішню ранкову ракетну атаку на житлові райони Києва, як що-небудь, крім навмисної російської ескалації".

Він також розглядає цей обстріл як сигнал до зустрічі країн "Великої сімки" (G7) в Замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка відбувається сьогодні.

Ракетний обстріл Києва 26 червня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 під ворожий обстріл потрапив Шевченківській район столиці. В ДСНС заявили про постраждалих та підтвердили пожежу в багатоповерхівці.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, поцілила у дитячий садок у Шевченківському районі.

Згодом стало відомо, що одну ракету ППО збила на Київщині. Її залишки впали на околицях одного з сіл, постраждалих немає.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами Х-101. Це найвисокоточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

З-під завалів обстріляної дев’ятиповерхівки врятували 7-річну дівчину. Також врятували її матір - 38-річну громадянку РФ, її затисло бетонною плитою.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, з будинку евакуювали 25 мешканців. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

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