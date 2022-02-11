Підозру викликає те, що після ДТП Ярославський знаходився поблизу, в той час, як водій який зізнався у скоєнні аварії, знаходився за 80 км.

Президент DCH Олександр Ярославський, кортеж якого міг збити людину на трасі Чугуїв-Мартове, ймовірно, сказав неправду про свою непричетність до аварії. Як і водій однієї з машин допоміжних служб його компанії, який зізнався у скоєнні ДТП.

За даними джерел OBOZREVATEL, мобільний трафік зафіксував присутність бізнесмена біля місця ДТП, на відміну від водія, котрий перебував за 80 км від нього. На цей факт також вказав блогер Назар Приходько у Telegram.

Аварія трапилася близько 22:55 середи, 9 лютого. Після розголосу в ЗМІ про те, що на її місці виявили номерні знаки автомобіля з кортежу Ярославського, у DCH зазначили, що за його кермом був один із їхніх водіїв.

Приходько ж, посилаючись на власні джерела, наголосив, що згаданий чоловік тоді перебував у місті Дергачі (це за більш ніж 80 км від Мартового). А бізнесмен "намотував кола" неподалік від місця ДТП.

"Водій на момент аварії перебував не за кермом, а у Дергачах, що розташовані так само у Харківській області, але до місця аварії на авто за 1:49 години. Найбільший прикол у тому, що Ярославський весь цей час на іншому авто "кола намотував" неподалік, чекаючи на водія. Він (бізнесмен. – Ред.) був там, про що свідчать дані пеленгації", – наголосив блогер.

Камери відеоспостереження на згаданій ділянці траси зафіксували проїзд двох автомобілів із кортежу Ярославського одразу після аварії.

Примітно, що як тільки інформація про подію набула розголосу, Олександр Ярославський полетів за кордон. У пресслужбі DCH уточнили, мовляв, відповідно до сформованого на початку тижня робочого графіка, він відправився до Лондона "для зустрічі із сім'єю".

Бізнесмен стверджував, що на момент ДТП "був удома і спав", про подію ж нібито дізнався тільки вранці наступного дня. Він відмовився коментувати, чому в ЗМІ публікують дані про причетність до події його кортежу.

Водія однієї з допоміжних служб компанії DCH спершу намагалися зробити винним у ДТП із кортежем бізнесмена на трасі Чугуїв-Мартове.

За даними джерел видання, спершу відносно чоловіка зареєстрували два кримінальні провадження за звинуваченням у скоєнні ДТП й залишенні потерпілої особи в небезпеці. Але коли стало очевидним, що на той момент його не було поряд із місцем ДТП, справу перекваліфікували на лжесвідчення.

Як повідомляв УНІАН, співробітники поліції уже провели обшуки за місцем проживання Ярославського й водія. Було вилучено також записи із відеокамер у готелі, де за день до ДТП зупинявся бізнесмен.

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював звільнення Станіслава Перліна – начальника Головного управління Нацполіції у Харківській області за свідомо неправдиві свідчення. А для об'єктивного розслідування справа має бути передана до Головного управління Нацполіції.