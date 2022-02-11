Чоловіку на момент смерті було 36 років.

Внаслідок ДТП за участі авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського загинув 36-річний житель Чугуївського району.

Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області.

Деталей біографії чоловіка у поліції не зазначили.

Речниця поліції Харківщини Олена Баранник повідомила "Суспільному", що чоловік мав судимість.

Зазначимо, що раніше журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела, повідомляв про триразову судимість загиблого.

За його даними, 31 грудня 2021 року загиблий востаннє звільнився з колонії, а 9 лютого начебто вийшов на прогулянку. У нього залишилася мати.

Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, 9 лютого на автодорозі Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль скоїв наїзд на пішохода – чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті ДТП пішохід загинув. Автівка рухалася зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова.

Поліція розпочала кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

У поліції заявили, що "встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП".

Згодом у МВС заявили, що перевіряють інформацію щодо причетності до ДТП кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

"Відразу після повернення в Україну слідчі запросять його для участі у проведенні необхідних процесуальних дій", - поінформували у відомстві.

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