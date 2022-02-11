Особа, що зізналася у скоєнні аварії, виявилася невинною.

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи про ДТП з кортежем відомого харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Згідно з повідомленням на сайті ДБР, досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 ККУ).

У ДБР нагадали, що 9 лютого близько 23 години у районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський", автомобіль, що рухався у бік Харкова, скоїв наїзд на пішохода – чоловіка віком приблизно 40 років. У результаті ДТП пішохід загинув. Водій не зупинився і покинув місце аварії.

"Зранку до ГУНП в Харківській області звернувся водій підприємства, що належить відомому в регіоні бізнесмену. Він стверджував, що був за кермом авто, що збило пішохода. Поліція підготувала водію підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Однак, згодом з’ясувалось, що в момент аварії він перебував в іншому місці", - інформують у ДБР.

Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, 9 лютого на автодорозі Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль скоїв наїзд на пішохода – чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті ДТП пішохід загинув. Автівка рухалася зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова.

Поліція розпочала кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

У поліції заявили, що "встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП".

Згодом у МВС заявили, що перевіряють інформацію щодо причетності до ДТП кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

"Відразу після повернення в Україну слідчі запросять його для участі у проведенні необхідних процесуальних дій", - поінформували у відомстві.

Вас також можуть зацікавити новини: