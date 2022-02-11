Справою опікатиметься Офіс Генерального прокурора.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала справу щодо ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського на Харківщині.

Відповідний допис з’явився на її сторінці в Facebook.

Венедіктова повідомила, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням буде здійснювати Офіс Генерального прокурора.

Щодо співробітників поліції і прокурорів проведуть розслідування.

"Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора у п’ятницю внесе відомості до ЄРДР стосовно співробітників Нацполіції Харківської області і прокурорів Харківської обласної прокуратури. Має бути проведене повноцінне і неупереджене розслідування відносно цих посадових осіб", - зазначила очільниця ОГП.

ДТП з кортежем Олександра Ярославського: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині на трасі Київ-Харків-Довжанський 9 лютого близько 22:55 автомобіль скоїв наїзд на пішохода, внаслідок чого той помер. На місці ДТП нібито знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Пізніше на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилося повідомлення, що поліція Харківщини викликатиме на допит можливого учасника ДТП Олександра Ярославського.

У коментарі сам Олександр Ярославський повідомив, що нічого не знає про цю аварію.

Невідома особа взяла на себе провину за цю аварію.

Раніше голова МВС Денис Монастирський заявив, що особа, яка взяла на себе провину за аварію, насправді в момент ДТП була в іншому місці.

Голова МВС звільнив із посади начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна після початку розслідування спроби фальсифікації справи.

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