Обстрілом пошкоджено вікна в адміністративному та лабораторному корпусах Хмельницької АЕС.

Вночі росіяни завдали удару неподалік Хмельницької АЕС. Вибухом було пошкоджено вікна в адміністративній та лабораторній будівлях атомного об’єкта.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України. "Уночі ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС. Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах", - йдеться у повідомленні.

Даних щодо постраждалих відомство не надало. Крім того, через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження.

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Ядерний терор РФ - що відомо

5 червня 2022 року російська ракета типу "Калібр" пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією, а вже 19 вересня 2022 року російські окупанти обстріляли промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Тоді ракета впала за 300 м від реакторів.

Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з березня минулого року. Відтоді станція неодноразово була на межі катастрофи та ставала інструментом ядерного шантажу Росії.

Із шести реакторів станції п'ять залишаються в режимі холодної зупинки, тоді як блок №4 продовжує перебувати в стані гарячої зупинки. Це відбувається попри те, що Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження обмежити роботу всіх шести блоків ЗАЕС до режиму холодної зупинки. Станом на 4 жовтня 2023 года окупанти розігріли четвертий енергоблок станції.

Зараз ситуація на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військовими, з кожним днем погіршується, що може призвести до трагічних наслідків. У Міненерго пояснили наслідки подальшої окупації ЗАЕС.

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