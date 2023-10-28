Відповідно до умов ліцензії, всі без винятку 6 енергоблоків ЗАЕС мають перебувати в холодному стані.

Російські окупанти перевели в гарячий стан 4 та 5 блоки Запорізької АЕС. Крім того, росіяни мають намір зібрати 3 енергоблок, який знаходиться у стані ремонту.

"На сьогодні на Запорізькій АЕС, відповідно до умов ліцензії, всі без винятку 6 енергоблоків мають перебувати в холодному стані. Натомість в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання окупанти перевели енергоблоки №4 та 5 в гарячий стан, тобто розігріли їх до номінальних параметрів. Крім того, окупанти мають намір зібрати енергоблок № 3 Запорізької АЕС, який наразі розібраний і знаходиться у ремонті. Це дуже небезпечно", – наголосив в ефірі телемарафону в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков.

По-перше, збирання реактора енергоблока №3 суперечить умовам ліцензії безпечної експлуатації енергоблока. Нею передбачено, що енергоблок № 3 для ремонту має бути в холодному стані.

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"У нас відсутня інформація щодо дотримання умов безпечної експлуатації в зупиненому стані енергоблока номер 3. Нагадаю, що енергоблок №3, як і всі інші блоки, завантажений опроміненим ядерним паливом, і мають виконуватися відповідні регламентні випробування і перевірки системи, обладнання, які мають забезпечуватися в працездатному стані і навіть у стані холодної зупинки. Ми маємо низку порушень нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки. (...) Не проведений в належному обсязі середній ремонт реакторної установки, не виконане відповідне технічне обслуговування і ремонт, випробування, перевірки обладнання, трубопроводів, а також відповідна підготовка персоналу: перевірка знань та підтримка кваліфікацій персоналу", – додав він.

Крім того, немає інформації про проведення певних робіт, які мають проводитися в установленому порядку. На майданчику відсутня достатня кількість кваліфікованого персоналу, який здатен якісно виконати як збірку реактора, так і провести контроль якості цієї збірки.

"За нашою інформацією, окупанти наймають на роботу, у зв'язку з недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу, з колаборантів місцевих, а також працівників атомних станцій Росії, які не мають відповідної кваліфікації, в яких відсутні знання, досвід, фах і навички. Немає відповідної кількості і належної якості ущільнюючих матеріалів. Без виключення, все що роблять окупанти на ЗАЕС, безвідповідально і непередбачувано", – уточнив Коріков.

Він додав, що збірка реактора №3 небезпечна також і тим, що зменшується час до можливого переведення реактора установки в критичний стан і далі на потужність. Це актуалізує ризики радіаційної аварії з викидом радіації за межі промислового майданчика ЗАЕС. Це зачепить значну територію України та держави, які межують з нашою країною, залежно від напрямку вітру.

Наразі, за його словами, система радіаційного моніторингу на промисловому майданчику ЗАЕС фактично непрацездатна. Дізнатися вчасно про радіаційний інцидент, вжити контрзаходів та відреагувати важко.

Ситуація на ЗАЕС: останні новини

Запорізька АЕС, яка знаходиться в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, з початку повномасштабного вторгнення контролюється російськими загарбниками. Через кілька місяців після початку великої війни туди також приїхали спостерігачі МАГАТЕ.

21 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що ситуація на окупованій ЗАЕС погіршується з кожним днем. Там відбувається процес деградації устаткування, що несе певні ризики. Крім того, персонал станції перебуває під постійним психологічним тиском.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розкрив, який теракт росіяни готували на ЗАЕС. Він заявив, що окупанти прагнули "здійснити контрольований викид радіації". За словами Буданова, кризовий момент вдалося пройти, проте загроза на окупованій Запорізькій АЕС все ще зберігається.

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