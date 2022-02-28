Євросоюз передасть Україні дані космічної розвідки про переміщення російських військ.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Еuronews.
Боррель зазначив, що Євросоюз попросив свій супутниковий центр в Мадриді надати Україні розвіддані про пересування російських військ.
Він додав, що країни ЄС сповнені рішучості та мають намір збільшувати військову підтримку Києва.
Війна проти України:
Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.