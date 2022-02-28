Країни ЄС сповнені рішучості і мають намір збільшувати військову підтримку Києва.

Євросоюз передасть Україні дані космічної розвідки про переміщення російських військ.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Еuronews.

Боррель зазначив, що Євросоюз попросив свій супутниковий центр в Мадриді надати Україні розвіддані про пересування російських військ.

Він додав, що країни ЄС сповнені рішучості та мають намір збільшувати військову підтримку Києва.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.