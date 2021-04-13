У Сполучених Штатах стурбовані повідомленнями про тортури над Єсипенком.

У США закликали Росію звільнити арештованого в окупованому Криму українського журналіста Владислава Єсипенка.

Читайте такожНезаконно арештований у Криму журналіст Єсипенко на "суді" заявивши про тортуриПро це повідомляється у мікроблозі Посольство США в Україні у Twitter з посиланням на речника Держдепартаменту США Неда Прайса.

"Стурбовані повідомленнями про тортури російської окупаційної влади в Криму стосовно журналіста-фрілансера "Радіо вільна Європа – Радіо Свобода" Владислава Єсипенка, щоб змусити його до зізнання. Ми закликаємо його звільнити, а Росію припинити репресії проти незалежних голосів у Криму. Крим – це Україна", - йдеться у повідомленні.

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10 березня в тимчасово окупованому Криму російська ФСБ затримала Єсипенка.

Йому інкримінували вчинення злочину, передбаченого ч.1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а також незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Пізніше окупанти додали ще й підозру в шпигунстві.

Єсипенку обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня.

Згодом з'ясувалося, що Єсипенко як позаштатний журналіст співпрацював з проектом Радіо Свобода- " Крим.Реалія".

Адвокатів Еміля Курбедінова й Олексія Ладіна, з якими дружина Єсипенка уклала угоду, до нього не допускають.

19 березня дружина Єсипенка Катерина закликала президента України Володимира Зеленського і міжнародну спільноту сприяти звільненню свого чоловіка. Вона також заявила про тиск і тортури, які окупанти застосовували до її чоловіка. Єсипенко зазначила, що боїться за його життя.

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Автор: Віталій Саєнко