Станом на 1 січня 2020 року офіційно в Україні визнано 2569 праведників.

Об'єднана єврейська громада України спільно з Українським інститутом вивчення Голокосту "Ткума" створили проект "Праведники народів світу. Україна", в якому зібрана базова інформація про Праведників народів світу за українським списком.

"Праведник народів світу" - це почесне звання, яке з 1963 року присуджується меморіалом Яд Вашем (Єрусалим) від імені держави Ізраїль тим неєвреям, які в роки Голокосту ризикували власним життям і життями своїх рідних для порятунку євреїв. Назва походить від релігійного визначення, яким в іудаїзмі позначають неєвреїв, які дотримуються основних законів, покладених на людство («7 законів синів Ноя»).

Станом на 1 січня 2020 року офіційно в Україні визнано 2569 праведників.

Перед інформативною і зручною у використанні базою даних стоїть мета розповісти про подвиг українців, які в роки нацистського терору ризикували власним життям і життям близьких для порятунку євреїв.

Сайт проекту — https://righteous.jew.org.ua/

Для 121 Праведника на момент запуску вже додані історії порятунку і біографічні дані, процес додавання інформації буде постійним, завдання ОЄОУ — зібрати максимально великі біографічні відомості по кожному Праведнику.

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Автор: УНІАН