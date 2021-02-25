Сьогодні відзначається 150 років з дня народження видатної української письменниці.

25 лютого 1871 року з'явилась на світ Лариса Петрівна Косач, відома під псевдонімом Леся Українка. Тож сьогодні відзначається 150-річний ювілей видатної письменниці та культурної діячки. Леся Українка - одна з найвідоміших жінок в українській історії, що зробила великий внесок в українську фольклористику і драму. УНІАН розкаже, які заходи будуть проводитися в Україні в день пам'яті Лесі Українки та де їх відвідати.

Заходи до ювілею Лесі Українки

В 2021 році ювілей письменниці буде святкуватися на державному рівні за указом Володимира Зеленського. Міністерство культури та інформаційної політики запустило сайт "Леся Українка: 150 імен", де з'явиться перелік всіх заходів на честь поетеси, а також унікальні малюнки і брендинг з Лесею, які можна буде завантажити.

Серед інших заходів також планується дискусії на Радіо Леся та Косач Talks, експозиції та перформанс, а також представлення повного нецензурованого видання творів Лесі Українки у 14 томах. До організації ювілейних заходів залучено близько 20 музеїв та фондів і безліч мистецтвознавців.

Ювілейні заходи будуть проводитися кілька днів і їх можна буде відвідати в Українському домі (вул. Хрещатик, 2). 25 лютого відвідати подію можна за запрошенням, а з 26 лютого до 8 березня вхід безкоштовний.

Нагадаємо, що з нагоди ювілею Лесі Українки Національний банк ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 20 гривень.

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Автор: Катерина Пулатова