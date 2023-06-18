Вибухотехніки та поліцейські вже пропрацювали цю територію, тому можна приступати до активної ліквідації наслідків.

На Херсонщині триває ліквідація наслідків потопу, спричиненого підривом росіянами Каховської ГЕС. А волонтери тепер знову зможуть долучитися до допомоги у найбільш постраждалому мікрорайоні Херсону.

Про це розповів в ефірі інформаційного телемарафону голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Від завтрашнього дня вже буде відкритий проїзд в мікрорайон Острів (Корабел, - УНІАН) і в ділянки, де було підтоплення. Волонтери зможуть долучатись, як то кажуть руками, прибирати території разом з комунальниками, разом з людьми, які там проживають, розбирати завали. Тому що, вибухотехніки вже пройшли ці території і поліцейські, також пропрацювали там. Тобто, вже ми можемо робити все можливе, щоб ліквідовувати наслідки цього потопу", - сказав Прокудін.

Він додав, що на Херсонщині вода поступово спадає, але 23 населені пункти все ще залишаються затопленими.

"На сьогодні рівень води знизився до 93 сантиметрів. Залишаються підтопленими 879 будинків у шести населених пунктах на Правобережжі. На Лівому березі 17 населених пунктів", - сказав Прокудін.

Голова Херсонської ОВА зазначив, що всюди, де це можливо, намагаються поступово відновлювати нормальне життєзабезпечення.

"Першочергово викачуємо воду з осель, з господарських споруд, розчищаємо території, укріплюємо переправи, які були розмиті водою. Комунальні служби розпочали вже діагностику обладнання та мереж, адже через затоплення частина устаткування потребує ремонту або і заміни. Частину достатньо лише просушити і воно буде працювати. Все це потребує часу і роботи великої кількості людей. Зокрема, сьогодні тільки у мікрорайоні Острів над відкачуванням води працює понад 100 фахівців", - підкреслив Прокудін.

Підрив Каховської ГЕС - затоплення Херсона

Нагадаємо, до 12:00 19 червня в частині Херсона діє тижнева комендантська година, через яку до мікрорайону Корабел заборонили в'їзд сторонніх осіб, зокрема й волонтерів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 червня російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, яку попередньо замінували. Через цей терористичний акт російських окупантів на півдні України було затоплено десятки населених пунктів. В наслідок катастрофи є значні руйнування та людські жертви. Повідомлялося про 16 загиблих людей та 31 особу, що вважається безвісти зниклою станом на 17 червня.

Сьогодні, 18 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що після підтоплення, яке сталося внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, на деокупованій Херсонщині вціліла значна частина енергетичного обладнання. Він зазначив, що з середини наступного тижня енергетики почнуть підʼєднувати до мережі мікрорайон Корабел (Острів) у Херсоні, а відновлення електропостачання в області можна очікувати очікується за місяць-два.

Також, за словами Прокудіна, з 26 червня очікується початок повернення газопостачання, зараз фахівці проводять всі необхідні роботи.

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