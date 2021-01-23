За даними оперативників, "авторитет" прибув до столиці, щоб зустрітися з особами з кримінального середовища і вирішити питання перерозподілу грошових потоків.

За межі України видворили «злодія в законі» на прізвисько «Зюзя».

Читайте такожНа Миколаївщині в кафе затримали учасників "кримінальної сходки"Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, оперативники департаменту отримали інформацію, що до Києва прибув 39-річний «злодій в законі» на прізвисько «Зюзя».

За даними оперативників, «авторитет» прибув до столиці, аби зустрітися з особами із кримінального середовища та вирішити питання перерозподілу грошових потоків, отриманих внаслідок майнових злочинів. Крім того, поліцейські з’ясували, що він потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Оперативники встановили місце перебування іноземця, затримали його та доставили до Державної міграційної служби.

22 січня громадянина було примусово видворено за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки

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Автор: Вікторія Токарєва