Підтопленими на правобережжі залишаються 32 населених пункти.

На правому березі Херсонщини вода, яка затопила десятки населених пунктів після руйнування дамби Каховської ГЕС, продовжує відступати. Протягом ночі її рівень знизився на 26 см.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, підтопленими на правобережжі залишаються 32 населених пункти - 3 тис. 784 оселі.

"Вода потрохи відступає. На ранок її рівень становить 4 м 19 см, за ніч він знизився на 26 см", - розповів він.

За словами Прокудіна, на правобережжі евакуйовано 2 тис. 716 осіб.

"На лівому березі такої позитивної динаміки не маємо. Зменшилася динаміка спаду води. Евакуація провалена, окупанти відбирають у людей човни й самі обпливають затоплені будинки, забираючи майно, що вціліло", - додав голова ОВА.

Він уточнив, що наразі фахівці контролюють стан води у населених пунктах без централізованого постачання, за потреби організовують підвіз бутильованої води.

"Наразі ситуація із захворюваністю в регіоні стабільна. Випадків інфекційних хвороб немає", - зауважив Прокудін.

Ситуація з підтопленням Херсонської області

Як повідомляв УНІАН, протягом вчорашнього дня рівень підтоплення на правобережній Херсонщині знизився на 27 см. Станом на вечір 10 червня площа затоплення зменшилася майже вдвічі.

На підконтрольній Україні території Херсонщини та Миколаївщини триває евакуація, попри ворожі обстріли.

Водночас на тимчасово окупованих територіях лівобережної Херсонщини люди покинуті російськими загарбниками напризволяще. Окупанти не проводять евакуацію та не надають допомогу місцевому населенню. Відомо про випадки загибелі людей під час повені.

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